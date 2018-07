Patryk Jaki złożył obietnicę ws. psów ze schronisk. Kto adoptuje, otrzyma bon

Patrykowi Jakiemu zależy między innymi na wzmocnieniu ekopatroli w Warszawie: - W naszej ocenie takich patroli zwierzęcych powinno być tyle, ile dzielnic - mianowicie 18. Teraz jest ich o wiele za mało. One mogą natomiast pomagać w realizowaniu zapisów ustawy, którą przedłożyłem w Sejmie i która przyjęto. Tam jest zapis o zaostrzeniu kar za znęcanie się nad zwierzętami - przypominał.

Patryk Jaki: To opłaci się miastu

Kandydat na prezydenta Warszawy chce też wprowadzić bonifikatę finansową dla Warszawiaków, którzy zaadoptują zwierzę ze schroniska. - Różne szacunki wykazują, że koszt utrzymania zwierzęcia w schronisku to około 3 tysięcy złotych. Z tego względu chcielibyśmy wprowadzić bon w wysokości tysiąca złotych dla osób, które adoptują psa czy kota ze schroniska. To opłaci się miastu, obniży koszty utrzymania czworonogów, a one też będą miały rodzinę - uzasadniał.

W swojej strategii Patryk Jaki wymienił również: dofinansowanie działalności schroniska na Paluchu, zwiększenie środków na darmowe sterylizacje zwierząt oraz zwiększenie liczby miejsc przyjaznych zwierzętom w Warszawie.