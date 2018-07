iremus 5 minut temu Oceniono 2 razy 2

Ten jełop przekona się co to są groźby karalne. Dał wspaniały argument do ręki nie tylko panuZbyszkowi.

cyt.: Z groźbą karalną mamy do czynienia w przypadku niekoniecznie tylko, gdy sprawca ma faktycznie zamiar i możliwość popełnienia przestępstwa - wystarczy, aby groźba wzbudziła w pokrzywdzonym silny, uzasadniony lęk. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Zgodnie z art. 190 k.k., ten „kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Jest to przestępstwo wnioskowe – innymi słowy ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

A przy okazji uwaga: jeśli osoba posiada pozwolenie na broń palną i publicznie grozi że jej użyje niekoniecznie na strzelnicy to reszta leży w gestii właściwego miejscowo prokuratora.

Kiedy pozwolenie na broń może być cofnięte?

Pozwolenie na bron może cofnąć właściwy organ policji. Pozwolenie jest cofane, jeżeli osoba posiadająca pozwolenie nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń, w szczególności wykluczających i ograniczających jej noszenie.



Ponadto pozwolenie może być cofnięte osobie, która wykazuje zaburzenia psychiczne lub psychologiczne, jest uzależniona od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, naruszyła obowiązek powiadomienia policji o fakcie utraty broni lub gdy nosi broń znajdując się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych substancji psychotropowych albo środków podobnie działających.