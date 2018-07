Angela Merkel: 14 państw, w tym Polska, przyjmie migrantów. Jest odpowiedź polskiego MSZ

seroo1 17 minut temu Oceniono 7 razy 3

Przecież narodowo-socjalistyczny rząd PiS to NIE JEST POLSKA !!!!

Wypowiedź rzeczniczki MSZ to NIE JEST STANOWISKO POLSKI !!!!!!!!!!!!!!!!

Polska, to MY !!!!!!!!

Ja osobiście zatrudniłem dwoje repatriantów, którym państwo polskie nie było w stanie zagwarantować pracy. Nie dostałem za to ANI GROSZA z funduszu na ten cel przeznaczonego, bo powiatowi urzędnicy bali się kontroli. Nie zrobiłem, na razie, z tego powodu oficjalnej sprawy (zbombałem tylko na oczach podwłądnych pracowników kierownika działu - drugiej twarzy PiS w naszym grajdołku). Czekam aż pisowskie gnidy zaczną kampanię wyborczą do wyborów samorządowych i wtedy pojadę publicznie po ich kompetencjach i wypelnianiu obowiazków.