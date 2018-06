Wałęsa: Dość niszczenia Polski. Staję na czele fizycznego odsunięcia głównego sprawcy nieszczęść

medalik111 9 minut temu Oceniono 6 razy 4

Ok. odsuniemy PIS od władzy na siłę i co dalej?

Następnych też odsuniemy siłą jak coś będzie nie tak?

PIS i ich przystawki trzeba odsunąć od władzy w wyborach 2019 inaczej będziemy mieli wojnę domową co nigdy nie kończy się dobrze.

Trzeba wytłumaczyć tej połowie co ma wybory w du...ie i nigdy nie głosuje, żeby poszli do wyborów i odsunęli Kaczana i jego PIS od władzy. Innej drogi nie ma.