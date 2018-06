tomtg123 godzinę temu Oceniono 21 razy 19

Krótko: mało mnie obchodzi czy się rozpadnie, czy nie. Obchodzi mnie że to są przestępcy łamiący Konstytucję i Kodeks Karny, a za to czołowi politycy PiS powinni trafić do więzienia i da Bóg, że tam trafią. Kaczyński może wcześniej zdechnąć jak pies, ale grono jego przydupasów jest młodsze niż prezes i na szczęście zdrowe.

Mili państwo: szykujmy się psychicznie na to, że po wygranych wyborach trzeba będzie demonstrować pod hasłami "Szydło do więzienia" , "Kempa do więzienia" itd.

Nowa władza najprawdopodobniej będzie oportunistyczna i raczej

nie będzie się spieszyć "sama z siebie", PiS będzie miał jakąś reprezentacje w parlamencie,

dla niektórych ugrupowań (już widać, że być może SLD ? ) pokusa by się dogadywać z PiSem

może być silna.

Polityków dzisiejszej opozycji trzeba będzie ZMUSIĆ do tego, żeby rozliczyli PiS twardo.

I trzeba ich do tego zmusić.

Żeby Szydło założyła broszkę do pasiaka.