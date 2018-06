matts06 pół godziny temu Oceniono 8 razy 2

Panie Robercie ani kroku wstecz, żadnej współpracy z tymi hipokrytami z PO!!! Nie potrzebuje Pan ich poparcia, a ich poparcie to będzie pocałunek śmierci. Ale to też pokazuje gdzie PO ma te wszystkie hasła, które co chwila ma na ustach. Demokracja, wolność, zjednoczenie przeciwko PiS. Naprawdę myślicie, że o to chodzi? Sytuacja w Słupsku wyraźnie pokazuje, że mają to w d... chodzi o to tylko byle się dorwać do koryta i ugrać jak najwięcej dla swoich i znajomych królika, a nie o Polskę itp. Biedroń robi słusznie. Nie może poprzeć PO do sejmików, bo wtedy straci wiarygodność jako prezydent niezależny od partii. Nie mówiąc już, że takie poparcie zdyskwalifikowałoby go jako kogoś kto miałby tworzyć jakąś lewicę w przyszłości.