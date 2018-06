Mateusz Morawiecki mówi o wielkim sukcesie. Donald Tusk studzi emocje

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk przekazał, że "jest za wcześnie, by mówić o sukcesie ws. migracji" - podała agencja AFP. Na szczycie UE przywódcy ustalili, że nie będzie przymusowej relokacji migrantów. Kraje mogą przyjmować ich dobrowolnie. Stworzone zostaną centra kontroli migrantów. Stanowisko uzgodniono po 10 godzinach rozmów.

Donald Tusk: powstrzymajmy euforię

- To była jedna z najcięższych nocy negocjacyjnych, przynajmniej za mojej kadencji, ale bardzo owocna - podsumował Donald Tusk. Dodał, że "nie ma co ogłaszać sukcesu", a sam temat "nie powinien nas skłaniać do euforii, bo mówimy o dramatach ludzkich". Stwierdził, że szczyt jest krokiem do ograniczenia nielegalnej imigracji.

Mateusz Morawiecki o "wielkim sukcesie" Polski

Mateusz Morawiecki skomentował szczyt z perspektywy Polski - Przede wszystkim chcę powiedzieć o tym wielkim sukcesie Polski odnośnie migracji, który odnieśliśmy nie tylko na podstawie rozmów podczas tego szczytu, ale też podczas wcześniejszych rozmów - powiedział premier na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu UE. Mateusz Morawiecki podziękował partnerom z Grupy Wyszechradzkiej. Zrobił sobie z nimi nawet pamiątkowe zdjęcie.

Szczyt UE. Sukces czy niesmak?

O konkluzje ze szczytu dopytywał Michał Tracz z TVN24 International. - Wielu przywódców mówi o sukcesie. Jednak i Polska, i kraje, które miały podobne zdanie dosyć długo przekonywały oponentów do swojego stanowiska. Pytanie, czy faktycznie jest bliżej wspólnego stanowiska, czy przywódcy wyjeżdżają z jakimś niesmakiem? - zapytał reporter.

- Trudno mi odpowiedzieć na to pierwsze pytanie. Nasze cele zostały zrealizowane w pełni, więc cele niektórych naszych partnerów nie mogły zostać zrealizowane. Debata była bardzo mocna, jednoznaczna, ale zarazem partnerska. Bardzo bogate, rozwinięte państwa zachodniej Europy mają inne możliwości finansowe. Jeżeli mają takie, a nie inne poglądy na temat relokacji, niech działają zgodnie ze swymi wyobrażeniami. My nikomu nic nie narzucamy, ale nie chcemy, by nam ktoś w zasadniczych sprawach nam coś narzucał - podsumował premier Mateusz Morawiecki.

