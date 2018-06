Tak prezes Kaczyński przekonywał posłów PiS do ustawy o IPN. "Był w dobrej formie, żartował"

Oj.

Kurdu_el wystraszył się na całego.

Coś mi się zdaje, że Amerykanie przedstawili argumenty, które mogą upublicznić.

Co to może być?

Raczej nie trudno się domyślić.

1. Ostatnia rozmowa J. Kaczyńskiego z bratem Lechem Kaczyńskim w dniu 10 kwietnia roku pamiętanego.

2. Materiały z teczki TW BALBINA. Wtedy okazało by się, że Jarosław Kaczyński to UB-ek vel TW Balbina.



To potwierdziłoby dlaczego jest tyle resortowych aparatczyków PRLowskich w najbliższym otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego.