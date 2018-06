"Bez szyfrowania dzwonię tylko do mamy i teściowej. Nie żartuję!". Jak politycy unikają podsłuchów

Viber, Telegram, WhatsApp, Signal, Threema czy polska aplikacja UseCrypt Messenger są coraz popularniejsze w tym małym polityczno-biznesowym światku. Najpopularniejszy wśród zwykłych ludzi jest należący do Facebooka WhatsApp, z kolei UseCrypt dostarcza technologię elitarnej jednostce wojskowej GROM.

Koalicja i pozycja się szyfrują

Wśród polityków zaczyna dominować Signal - korzystają z niego na przykład były szef MSZ Radosław Sikorski, szef PO Grzegorz Schetyna i były minister obrony Tomasz Siemoniak. A w szeregach "dobrej zmiany" na przykład premier Mateusz Morawiecki i wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Marta Kaczyńska sięga do Telegrama.

Z UseCrypta korzysta na przykład gen. Waldemar Skrzypczak. Ale także poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński (jest członkiem komisji śledczej ds. afery Amber Gold) i - na drugim biegunie - poseł PiS Dominik Tarczyński.

Nazwiska można by wymieniać bez końca i przypisywać je do komunikatorów, często zresztą dwóch albo i trzech. Dziś komunikacja przez telefon w tym światku odbywa się coraz częściej nie przez zwykłe rozmowy telefoniczne, ale szyfrowane połączenia za pomocą aplikacji.

Kłopot w tym, że te popularne aplikacje dyskrecji w pełni nie gwarantują. To gigantyczny biznes i gigabajty danych osobowych. Sam tylko WhatsApp został kupiony przez Facebooka w 2014 r. za 19 miliardów dolarów. Aplikacja jest jednak darmowa, więc zarabia na wykorzystywaniu danych udostępnianych przez użytkowników.

"Po prostu nie należy ułatwiać pracy służbom specjalnym"

Mówi ważny polityk Platformy, który często kursuje na trasie z Warszawy do Brukseli: Nie mam zaufania, że służby specjalne bez nakazów nas nie podsłuchują. Mam powody,żeby się obawiać. Nie dlatego, że mam coś strasznego do ukrycia. Po prostu uważam, że nie należy ułatwiać im pracy. Nie lubię, jak mnie ktoś podsłuchuje i wtrynia w moje sprawy - śmieje się.

Jak podkreśla, politycy opozycji używają aplikacji szyfrujących powszechnie. - Znajomi hakerzy mówią mi, że aplikacja, z której korzystam, jest ponoć bezpieczna. Wiele osób używa aplikacji szyfrujących rozmowy ze względu na brak zaufania do służb - powtarza.

"Sterylny" telefon i prywatna komórka z szyfrowaniem

Osoby na państwowych stanowiskach - a więc z obozu władzy - często mają w kieszeniach "sterylną" komórkę służbową, ale i prywatny telefon już z zainstalowanymi aplikacjami szyfrującymi. Już nawet nie obawa przed podsłuchem jest istotna, ale fakt, że zwykłe bilingi pozwalają namierzyć rozmówców. Aplikacje dają więc większe poczucie bezpieczeństwa. Z naciskiem na "poczucie".

Mówi jedna z osób publicznych, która była kiedyś podsłuchiwana przez polskie służby specjalne, wciąż jest aktywna publicznie i używa dwóch uznawanych za najbezpieczniejsze aplikacji: To dla dyskrecji. Rozmawiamy o sprawach, które nikogo poza nami nie powinny interesować. Wolimy, by zostały tylko między nami, niż żeby miały one dotrzeć do uszu ludzi, którzy chcieliby coś podsłuchać.

Radzi się pilnować: Osoby publiczne, bez względy na to jaka ekipa by nie rządziła, są podsłuchiwane przez służby. Były, są i będą. Nie bądźmy naiwni i miejmy tego świadomość. Gdy ludzie używają tych aplikacji, to im się wydaje, że są w jakiś sposób skryte, choć nie do końca jest to prawdą. Służby mają możliwości, więc jeśli będą chcieć, to szyfrowanych rozmów też się przed nimi nie ukryje. Niekoniecznie zresztą chodzi o nasze służby, ale również o te rosyjskie.

"Nie przez aplikację dzwonię już tylko do mamy i teściowej"

Jak podkreśla nasz rozmówca, sam poleca innym osobom, by jeśli dzwonią do niego, to za pomocą aplikacji. - Jak się pojawią lepsze, to je też będę instalował. W naszym światku w ważnych sprawach ludzie już w zasadzie nie komunikują się bez użycia szyfrowania - zdradza.

A pan? - Nie przez aplikację dzwonię już tylko do mamy i teściowej. Wcale nie żartuję! - mówi.

Polityk PiS: dużo trudniej jest prowadzić kontrolę operacyjną

Mówi jeden z polityków będących w rządzie: Wszyscy mnie namawiają, abym korzystał z aplikacji do szyfrowana rozmów. Posłowie, ministrowie, współpracownicy, prezesi, ale także adwokaci często o tym wspominają. Po co? Bo wtedy dużo trudniej jest prowadzić kontrolę operacyjną. Ale jakoś niespecjalnie wierzę, że mogą być w pełni bezpieczne. Zawsze się pilnuję.

Inny polityk z PiS śmieje się i zarzeka: Nawet nie mam smartfona, tylko stary telefon. Jest mi z tym bardzo dobrze.