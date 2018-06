elasp 22 minuty temu Oceniono 3 razy 3

"Kaczyński ma powody do radości" - raczej miałby, gdyby myślał kategoriami chłopców z ferajny (PO), nastawionych na zdobywanie i utrzymywanie - skądinąd za wszelką cenę - władzy dla stanowisk i pieniędzy. Jeżeli z czegoś się Kaczyński cieszy (lub czymś martwi), to tylko z tego, czy jego koncepcje są realizowane, czy nie. On myśli koncepcjami, a nie sondażami i słupkami. Byłoby dobrze, gdyby red. Beczek, jak i inni redaktorzy "Gazety Wyborczej", wiedzieli i pamiętali o tym. Rozumiem, że taki styl uprawiania polityki może im się nie mieścić w głowie, ale na naukę - zwłaszcza o tym jak myśli i postępuje człowiek, którego uważają za śmiertelnego wroga i którego próbują rozpracować na tysiąc sposobów - nie jest nigdy za późno.