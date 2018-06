Prezydent podpisał zmienioną ustawę o IPN. Morawiecki: Nikt nam nie będzie tutaj ustaw pisał

kryweg godzinę temu Oceniono 13 razy 9

Adrian wyjął z kieszeni długopis i sprawnie, zamaszystym podpisem zatwierdził poprawkę do poprawki ustawy o IPN.

To mój znamienity wkład do historii nowożytnej Polski - stwierdził radośnie. Po czym sprawnie rozmontował długopis i historyczny wkład zawinął w chusteczkę. Na pamiątke.