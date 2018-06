Pierwsza taka sytuacja. Kancelaria Andrzeja Dudy pisze skargę na "Wiadomości" TVP

Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy złożyła skargę na "Wiadomości" TVP do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - podała "Gazeta Wyborcza". Powodem miało być wydanie programu z 12 czerwca, w którym nie podano informacji o proponowanych pytaniach referendalnych ogłoszonych tego dnia przez prezydenta. Skarga wpłynęła do KRRiT 25 czerwca.

Jak dowiaduje się Gazeta.pl, do TVP została już wysłana przez KRRiT prośba o materiał - zapis "Wiadomości" z 12 czerwca - a także pisemne wyjaśnienie. Nie wiadomo jednak, kiedy Telewizja Polska na tę skargę odpowie i jak do sprawy ostatecznie ustosunkuje się KRRiT, bo prawo nie wskazuje konkretnych terminów rozpatrzenia sprawy.

Rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska w rozmowie z Gazeta.pl przyznała, że jest za wcześnie, by mówić o ewentualnych konsekwencjach, które mogłaby ponieść TVP.

Niewykluczone jednak, że takich konsekwencji nie będzie w ogóle.

- Zgodnie z Art. 13.1. ustawy o rtv nadawca kształtuje program samodzielnie w zakresie zadań określonych w art. 1 ust. 1 i ponosi odpowiedzialność za jego treść. Dlatego też KRRiT nie może ingerować w zawartość emitowanych audycji - zwraca uwagę rzeczniczka instytucji.

Zwróciliśmy się do Kancelarii Prezydenta o udostępnienie pełnej treści skargi.

"Wiadomości" TVP o referendum Andrzeja Dudy

W "Wiadomościach" TVP informacja o pytaniach do referendum konstytucyjnego Andrzeja Dudy ukazała się dzień po ogłoszeniu wstępnego kształtu pytań - 13 czerwca.

"TVP Info wczoraj [12 czerwca - red.] transmitowało na żywo wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy dot. pytań referendalnych. Materiał na ten temat był wczoraj w "Teleexpressie" z wypowiedzią Andrzeja Dudy. Dzisiaj o propozycjach Prezydenta szeroko informowaliśmy w "Wiadomościach" TVP" - tłumaczył na Twitterze szef "Wiadomości" Jarosław Olechowski.

Wśród proponowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę pytań były m.in.

"Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?"

"Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia "500+")?"

"Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60. roku życia, a dla mężczyzn od 65. roku życia?"

"Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?"

Komentatorzy, którzy odnosili się do prezydenckich propozycji w materiale "Wiadomości" TVP, dalecy byli od entuzjazmu.

- Przypomina wpisanie wieczystej przyjaźni ze Związkiem Radziecki, do konstytucji PRL-u. Nie możemy przewidzieć, w jakim kierunku pójdzie Unia Europejska - komentował pytanie dotyczące unii Andrzej Stankowski z "Gazety Polskiej Codziennie".

- Będę pierwszym, który odszczeka ten sceptycyzm, który mam dzisiaj wobec inicjatywy prezydenta, no ale na dziś niewiele wskazuje, by to referendum mogło okazać się sukcesem - mówił z kolei Marcin Fijołek z "Sieci".