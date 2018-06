Ustawa o IPN zmieniona. Mateusz Morawiecki zapowiedział na wieczór ważne oświadczenie

Mateusz Morawiecki już podczas wystąpienia w Sejmie sugerował, że jeszcze dziś będzie mówił więcej na temat sprawy ustawy o IPN. Sejm w ekspresowym tempie przegłosował nowelizację ustawy o IPN, zgodnie z którą wykreślone zostaną budzące kontrowersje artykuły o odpowiedzialności karnej.

Ekspresowe obrady Sejmu

O włączenie nowelizacji w trybie pilnym do bieżącego posiedzenia Sejmu wnioskował rano premier Mateusz Morawiecki. Podczas swojego wystąpienia argumentował, że obowiązujące od marca przepisy nie brały pod uwagę międzynarodowych realiów i "zaczęły działać kontrproduktywnie". - Nie ustępujemy z niczego, zrealizowaliśmy dużo więcej, niż sobie założyliśmy - dodał premier.

Wicemarszałek Ryszard Terlecki podał na Twitterze, że już teraz Senat zajmuje się nowelizacją ustawy o IPN. "Potem trafi do Pana Prezydenta. Wieczorem ważne oświadczenie Premiera" - zapowiedział Terlecki. Na senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiciele opozycji chcieli, by procedowanie ustawy zostało przełożone chociaż o kilka dni, by na posiedzeniu pojawili się przedstawiciele IPN i prawnicy. Komisja się na to nie zgodziła.

Sejm za zmianą ustawy o IPN

Po pierwszym czytaniu posłowie przyjęli wniosek o skierowanie do drugiego czytania bez prac w komisji, a następnie o niezwłocznym przejściu do głosowania. Wzięło w nim udział 418 posłów. Za nowelizacją zagłosowało 388, przeciw - 25, wstrzymało się od głosu - 5.

Nowelizacja ustawy o IPN, która weszła w życie 1 marca, wywołała kontrowersje między innymi w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. Wprowadziła ona między innymi karę więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez nazistowskie Niemcy. Prezydent Andrzej Duda skierował nowelizacje ustawy w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego.