Ustawa o IPN. Sejm przegłosował zmiany, jeden poseł PiS wstrzymał się od głosu

Pomijając fakt, że nowelizacja tej skandalicznej i dyskredytującej Polskę na arenie międzynarodowej była konieczna, to PiS kolejny raz pokazał jak w Polsce pod jego rządami w niby praworządnym i demokratycznym kraju wygląda parlamentaryzm.

Gdy po oświadczeniu premiera powinien być czas na dyskusję i pytania by opozycja mogła odnieść się do absurdalnej wypowiedzi o "dobrej ustawie o IPN" to wychodzi Suski i składa formalny wniosek o "przejście do II czytania bez dyskusji", oczywiście marszałek Kuchciński poddaje pod głosowanie i jesteśmy w III czytaniu, w którym na samym początku podczas rozpatrywania poprawek opozycji na mównicę wychodzi Winnicki i oświadcza, że będzie blokował mównicę, Kuchciński go upomina , ale równocześnie poddaje pod głosowania poprawki ponownie bez możliwości zadawania pytań, bo niby mównica blokowana...

Kończą się głosowania, Winnicki po ustawce z PiS-em, oczywiście nie ukarany przez marszałka schodzi z mównicy i pozamiatane, opozycja parlamentarna odcięta od głosu..

Polska 2018 obchody 500 lecia parlamentaryzmu wg PiS-u.