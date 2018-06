Sejm zajmie się dzisiaj ustawą o IPN. Michał Dworczyk: Odchodzimy od przepisów karnych

Rob roy pół godziny temu Oceniono 9 razy 3

takie same glupie ustawy sejm produkuje codziennie. tyle ze te pozostale karac maja i niszczyc ludzi w polsce- tych ktorzy glosu nie maja od 2 lat.

to co sejm produkuje to rzygowiny ktorych czytanie zajeloby wiekszosc zycia potencjalnie zarzyganym