"Gazeta Polska" o katastrofie smoleńskiej. Policzyli "ślady materiałów wybuchowych" w tupolewie

doni72 pół godziny temu Oceniono 11 razy 7

"Gazeta Polska"pisze ze "policzyli itd.".Gdyby to byl normalny kraj to dni tzw.Gazety Polskiej" bylyby policzone juz dawno temu.Policzone nie ze wzgledu dzialan organow panstwa,a ze wzgledu bankructwa."Gazeta Polska"pisze,a piszac podjudza i to od lat.Do pisowskiej frajerni zeby byla jasnosc to nie jestem slepym wyznawca "Gazety Wyborczej" i mialem czesto krytczne zdanie do tej gazety kiedy to nie bylo trendy,tak jak teraz.