Nowe pokoje dla posłów za 200 mln zł. Kancelaria Sejmu planuje zmiany w Domu Poselskim

ami_lii 2 godziny temu Oceniono 11 razy 7

Gdyby to PO wpadła na taki pomysł, PiSowi by z pewnością aż piana leciała z ust jakie to marnotrawstwo - dzieci chodzą głodne, emeryci na leki nie mają a im się luksusów w hotelu poselskim zachciewa! A w zrujnowanej kawalerce powinni mieszkać, by zrozumieli jak ciężko się żyje zwykłym Polakom!



Ale skoro to pomysł PiS, to nie ma problemu.