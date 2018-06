Mundial 2018. Marek Borowski z przekąsem o meczu Polska - Kolumbia. Podał warunek gry w kadrze

Ironiczne nawiązanie do legendarnego rozgrywającego reprezentacji prowadzonej przez Kazimierza Górskiego nie było jedynym komentarzem Marka Borowskiego do meczu Polska - Kolumbia. Zdaniem doświadczonego polityka, w drużynie narodowej powinno nastąpić przetasowanie.

Mundial 2018. Borowski: Trzeba budować nową kadrę

"Trzeba budować nową kadrę. Warunkiem powołania do reprezentacji powinna być umiejętność celnego podawania do przodu" - napisał Borowski. Tym samym były marszałek Sejmu wpisał się na listę osób, które drużynę Adama Nawałki krytykują za zbyt asekuracyjną grę i dużą liczbę podań do tyłu i wszerz boiska.

Przegrana 0:3 w meczu Polska - Kolumbia oznacza, że Polacy opadają z mundialu 2018 już w fazie grupowej. W czwartek naszą reprezentację czeka już tylko mecz o honor z Japonią. Spotkanie rozegramy o godzinie 16.00 polskiego czasu.