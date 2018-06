Serwis tvp.info twierdzi, że dotarł do projektu rezolucji, w której komisja pracująca przy Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy wzywa Rosję do "niezwłocznego zwrotu wraku i innych materiałów należących do państwa polskiego".

Wrak Tu-154M ma wrócić do Polski - tak ma wynikać z uchwalonej rezolucji komisji prawnej przy Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, do której dotarli dziennikarze serwisu tvp.info. Katastrofa smoleńska. "Rosja nie kooperowała z Radą Europy" Jak czytamy, "w tekście rezolucji komisja stwierdza, że Rosja w żaden sposób nie kooperowała z komisją Rady Europy oraz powołanymi w tej sprawie ekspertami od prawa lotniczego". Informacje potwierdza Dominik Tarczyński. "Przed chwilą w Komisji Prawnej Rady Europy przyjęliśmy raport na temat tragedii smoleńskiej! W imieniu 46 państw wzywamy Rosję do zwrotu wraku samolotu. Ta uchwała otwiera drogę do działań formalnych w kolejnych organizacjach międzynarodowych! Rada Europy wspiera Polskę!" - napisał poseł PiS na Twitterze.

