Kłopoty posła PiS. Prokuratura chce postawić Piotrowi Olszówce 4 zarzuty dot. praw jazdy

"niejaki Ździchu, co to mojej siostrze zrobił dziecko, a zaraz potem wziął i uciekł no to co, kupił se maturę na bazarze i kazał do siebie mówić magister. No i co pan myśli, że nie mówili? Mówili. Jeszcze jak mówili! O, nawet dzielnicowy do niego inaczej nie mówił jak tylko - "chodź no pan tu panie magister!"."