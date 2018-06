Zbigniew Ziobro przekonuje, że PiS nie ma nic na sumieniu. "GetBack to afera III RP"

def11 pół godziny temu Oceniono 14 razy 14

Panie Ziobro nawet świstak tego nie zawinie w papierek...



GetBack tw przeciwieństwie do np Amber Gold to spółka giełdowa, pod nadzorem Giełdy, KNF-u i wszystkich instytucji do tego powołanych ! W sprawie Amber Gold KNF wydawał ostrzeżenia, a przy GetBacku nic na czasie ! Dopiero jak już praktycznie był bankrutem to KNF wydał komunikat.

Gdzie nadzór, kontrole i bezpieczeństwo wierzycieli ? Porażka państwa PiS i następny po SKOK-ach przekręt wśród prawej i sprawiedliwej rodziny.



ps. Teraz właśnie aresztowany, decyzją sędzi która prywatnie jest żoną prokuratora z zespołu w pisowskiej prokuratury w sprawie Getbacku, prezes Getbacku dostaje propozycję nie do odrzucenia :

albo przestanie opowiadać o powiązaniach z politykami PiS-u, albo zostanie znaleziony w celi powieszony, a jak przyjmie za swoją wersję " to wina Tuska" to może łagodniejszy wymiar kary, np zawiasy.