Karczewski studzi zapał Dudy: Wzmocnienie roli prezydenta jest ryzykowne. Także dla niego

mark6 16 minut temu Oceniono 4 razy 4

Władzy premiera nikt nie musi wzmacniać, Karczewski nieuku.

Przeczytaj ośle art. 146 Konstytucji to może zrozumiesz kto odpowiada za operatywne zarządzanie Państwem.

Jest to RADA MINISTRÓW i Prezydentoqwi nic do tego.

Nieporozumienia występują wtedy kiedy Prezydenci z PiSowskiego nadania UZURPUJĄ sobie prawo do wtrącania się w bieżące zarządzanie a takiego prawa nie mają.

W Polsce nie ma systemu prezydenckiego, " panimajesz" ?

Skandalem jest np. prywatnej polityki zagranicznej przez Lecha Kaczyńskiego. Za coś takiego staje się przed Trybunałem Stanu.

Podobnie Prezydent nie ma żadnego prawa wtrącać się w dowodzenie armią w CZASIE POKOJU.

Doskonale o tym wiedział macierewicz/ duda też/ słusznie uważając, że ma JEDNEGO zwierzchnika a jest nim Premier.

Nie może być tak,że za sprawy zagraniczne odpowiada np. premier za wojski prezydent a

za rolnictwo " Flisów Wojtek".

Rozumie to każdy kto ma trochę oleju w głowie.

Konstytucji w tym kontekście nie należy zmieniać. Wystarczy ją przestrzegać.

To, że PiSowscy prezydenci bezczelnie ją łamią wynika po części ze słabości opozycji, która na łamanie prawa pozwala.