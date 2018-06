Jan Maria Tomaszewski: Jarek Kaczyński? To mój brat cioteczny. Nie wie, co ja robię

Za chwilę dowiemy się że Jan Maria Tomaszewski jest nowym prezesem TVP dobre 25 lat za granicą i raptem do Polski mu się zachciało, a i prezes wszystkich prezesów nie wie co on robi, dobre!!, sam nie wiem czy tą wiadomość traktować jako żart czy kpienie ze mnie i z czytelników nawet dostarczany papier toaletowy dostarczany na Żoliborz jest pięciokrotnie sprawdzany przez służba ochrony państwa a on nic nie wie o bracie, ja mam w to uwierzyć!!