Patryk Jaki złożył kolejną obietnicę. Zapowiada budowę filtrów oczyszczających powietrze

braksensu2017 godzinę temu Oceniono 10 razy 10

"Nie gadamy a robimy"? Niech ktoś go powstrzyma. Już poddawał wirtualnie kamienice - wnioski o wpisy do ksiąg wieczystych kierowane przez super speca od prawa są gremialnie oddalane. O skutkach ustawy o IPN nawet szkoda wspominać, tym bardziej, że całość kłopotów Polski z jej powodu jeszcze nie jest znana. Może zostanie przy smażeniu kiełbasek a nie budował coś, co i tak będzie wybudowane.