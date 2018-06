Bruksela: szczyt UE ws. migracji ruszył bez Polski. Morawiecki: to klub przyjaciół relokacji uchodźców

darek9999 godzinę temu Oceniono 31 razy 11

Durnota pisowska jest tępa więc łatwo jej wytłumaczyć jacy jesteśmy cwani wsadzają łeb w piasek. Ale problem jest i warto być tam gdzie próbują go rozwiązać. Choćby po to żeby nie było kolejnych szczytów bez nas. A w kwestii uchodźców. Oni nie chcą tu byc my ich nie chcemy. Człowiek który ma IQ wyższe od nogi stołowej jest oczywiste że powinniśmy przyjąć drobne 7000 ludzi i powiedzieć dość. Oni i tak stąd uciekną. Ale tepak pisowski z podlaskiej wsi nie widzi, że choć PiS nas broni przed kilkoma muzułmanami to jednocześnie zalewa nas fala muzułmanów z Pakistanu czy Bangladeszu. Zresztą obłudnik z Węgier robi to samo. Obaj i Orban i Kaczyński mają świadomość z że ich wyborcy to idioci i można im wszystko wmówić. W naszym kartonowym państwie nawet faszyści kibole za kasę przemycają emigrantów. Żadnych zasad. Czysta prostytucja.