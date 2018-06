Jak widzą Polskę za granicą? Z "autorytarną Polską" walczą nawet X-Meni [WIDEO]

"The News York Times" o Jarosławie Kaczyńskim pisze, że ma niekwestionowaną władzę i to on stanowi prawo, "The Guardian" w cyklu felietonów też krytykuje rządy PiS w Polsce. W opiniotwórczej prasie jesteśmy wręcz porównywani do Turcji (chodzi o prawicowy populizm).

Polska zaczyna pełnić rolę "tego złego" w popkulturze. Nasz kraj pojawił się m.in. w szwedzkiej edycji komiksu "Fantomen". Bohater broni warszawskiej parady równości przed nacjonalistami. Z "autorytarną Polską" walczą nawet X-Meni.

Jarosław Kaczyński często jest opisywany jako 'władca' Polski Fot. Czarek Sokolowski / AP Photo