Dominik Tarczyński wykłóca się w brytyjskiej TV. "Możecie nazwać nas rasistami. Nie obchodzi mnie to!"

"Jego zdaniem wstyd powinni odczuwać rodzice, którzy zabierają dzieci w drogę do Europy."



Jasne. Ludzie, którzy uciekają przed wojną albo skrajną nędzą, powinni się tego wstydzić. Zdecydowanie bardziej honorowo byłoby dać dzieciom zginąć od kul albo umrzeć z głodu czy chorób, które wszędzie w cywilizowanym świecie da się leczyć, prawda?



"Stwierdził, że nie mówimy tu o uchodźcach, tylko o nielegalnych imigrantach."



No tak, jeśli pan Tarczyński tak ich nazwie, to problem możemy uznać za rozwiązany. Jakie to proste!



"…obchodzi mnie moja rodzina i mój kraj"



A reszta świata niech zdycha. I pan, panie Tarczyński, uważa się za CHRZEŚCIJANINA?



Bo Jezus mówi tak:



"Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie (…)"



I ani słowa nie mówi o tym, że to dotyczy tylko Pańskiej rodziny i Pańskich rodaków.