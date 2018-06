Lech Wałęsa przywrócił Komitet Obywatelski. "Musimy wykrzesać wszystkie siły"

- Nie możemy wypoczywać, musimy jeszcze raz porządnie zawalczyć. Nikogo w tym gronie nie muszę przekonywać, że to jest wyższa konieczność. To, co tak z trudem wywalczyliśmy jest niszczone tak wewnątrz, jak i na zewnątrz - przekonywał Lech Wałęsa na inauguracyjnym spotkaniu w Gdańsku. - Musimy wykrzesać wszystkie siły, aby odzyskać to co przez nieuwagę, nieroztropność straciliśmy - mówił były prezydent.

Zawiązany na nowo, po 30 latach od pierwszego, historycznego posiedzenia Komitet Obywatelski ma przede wszystkim służyć "mobilizacji obywateli" przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi, do parlamentu UE, do Sejmu i Senatu oraz prezydenckimi w 2020 roku.

W skład Komitetu wchodzą politycy PO i Nowoczesnej, ale nie tylko, przedstawiciele świata nauki i kultury, w tym profesorowie, przedstawiciele zawodów prawniczych i uczestnicy opozycji demokratycznej z czasów PRL.

Wśród uczestników Komitetu Obywatelskiego są: prof. Andrzej Blikle, Michał Boni, Jerzy Borowczak, Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Włodzimierz Cimoszewicz, Władysław Frasyniuk, Janusz Gajos, Agnieszka Holland, Zbigniew Hołdys, Krystyna Janda, Ryszard Kalisz, Bogdan Klich, Maja Komorowska, Bogdan Lis, Jan Lityński, Katarzyna Lubnauer, Piotr Niemczyk, Stefan Niesiołowski, Małgorzata Niezabitowska, Daniel Olbrychski, Janusz Onyszkiewicz, Józef Pinior, Wojciech Pszoniak, prof. Andrzej Rzepliński, Grzegorz Schetyna, Andrzej Seweryn, Maciej Stuhr, Jacek Taylor, Róża Thun, o. Ludwik Wiśniewski, Henryk Wujec, prof. Jerzy Zajadło, Wiktor Zborowski i prof. Andrzej Zoll.