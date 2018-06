PiS chce zmienić zasady eurowyborów. Organizacje biją na alarm: "Skrojone pod zwycięstwo PiS"

Do Sejmu wpłynął projekt zmian w sposobie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Złożyła go grupa posłów PiS, a przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Artur Zasada.

Autorzy projektu przekonują, że dzisiejsze zasady ustalania liczby posłów do PE reprezentujących dany okręg wyborczy powoduje "znaczące różnice w potencjale głosu w poszczególnych okręgach wyborczych, co mogło negatywnie przekładać się na wyborczą frekwencję". Ponadto obowiązujący dotychczas system przeliczania "uprzywilejowywał okręgi wyborcze o dużej liczbie uprawnionych do głosowania".

Co najmniej trzech posłów w okręgu

Według nowego projektu, w każdym okręgu wyborczym ma być wybieranych co najmniej trzech posłów. Ustalanie liczby posłów do PE wybieranych w poszczególnych okręgach ma odbywać się na podstawie podziału liczby wyborców w kraju przez przyporządkowaną Polsce liczbę posłów do PE (51), a następnie liczba wyborców w okręgu będzie dzielona przez otrzymany wcześniej wynik. Wartość uzyskanego w ten sposób iloczynu oznaczać będzie liczbę mandatów przypadających w danym okręgu wyborczym.

Projektodawcy przekonują, że nowa ordynacja wyeliminuje "niezrozumiałą dla wyborców i niczym nieuzasadnioną, rywalizację pomiędzy okręgami wyborczymi o liczbę mandatów". A dzięki precyzyjnemu sposobowi wyłaniania reprezentantów wzrośnie zainteresowanie wyborami, co z kolei przełoży się na frekwencję.

Realny próg wyniesie nawet 15 proc.

Innego zdania są politycy partii opozycyjnych i organizacje pozarządowe, które już dziś biją na alarm.

Zmiany są skrojone pod zwycięstwo PiS. Zapłacą za nie głównie małe partie. Do tej pory przekroczenie progu 5 proc. gwarantowało mandaty i wejście do Parlamentu Europejskiego. Teraz realny próg wyniesie nawet 15 proc. i wymiecie małe komitety. Województwa, gdzie PiS notuje dobre wyniki dostaną więcej mandatów. Te, gdzie przegrywa, będą reprezentowane przez mniejszą liczbę europosłów. PiS się spieszy. Projekt może przeprowadzić już na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

- pisze Akcja Demokracja, która współorganizowała m.in. protesty przeciwko zmianom w Sądzie Najwyższym.

W poprzednich wyborach w 2014 roku zwyciężyła Platforma Obywatelska, a PiS osiągnął wynik zaledwie 0,35 punktu procentowego niższy. Zgodnie z projektem nowej ordynacji, tylko te dwie partie dostałyby się do europarlamentu. Pozostałe partie, które weszły w 2014 roku - SLD-UP, Nowa Prawica i PSL - osiągnęły wyniki niższe niż 15 proc., choć otrzymały między 667 a 480 tys. głosów.

"Skok na eurowybory"

Sławomir Neumann z PO zauważa, że w mniejszych okręgach próg może być jeszcze wyższy. "Nawet 18-19 proc.. W takim okręgu (3-mandatowym) najczęstszy podział mandatów to 2 dla listy wygrywającej i 1 dla drugiej listy w kolejności. Inne komitety bez szans na mandat" - napisał.

Adrian Zandberg z partii Razem ocenia, że projekt to "skok na eurowybory". "Manipulowanie ordynacją to rzeczywisty atak na demokrację. Zyska na tym PiS - ale są też przewidziane ochłapy dla PO. Prawdziwa, niekoncesjonowana opozycja powinna w tej sprawie protestować jednym głosem. Jak zachowa się Platforma?" - pyta, a jego partyjny kolega Maciej Konieczny przypomina, że dotychczas partia z 8-procentowym poparciem mogła liczyć na 3-4 mandaty.

Andrzej Halicki z PO stwierdza, że za pomocą nowej ordynacji PiS "sztucznie przenosi mandaty do mniej licznych okręgów (lubelskie, podlaskie/warmińsko-mazurskie), kosztem dużych aglomeracji".