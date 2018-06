Dziś początek wakacji. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w związku z zakończeniem roku szkolnego Szkołę Podstawową im. Małego Powstańca w Ząbkach. - Przede wszystkim gratuluję wszystkim dzieciom, bardzo dziękuję nauczycielom za to co zrobili, za cały wysiłek, który włożyli w edukację naszych dzieci - mówił premier.

Początek wakacji. Mateusz Morawiecki w Ząbkach

Następnie Mateusz Morawiecki pogratulował dzieciom, które rozpoczynają wakacje z dobrymi wynikami. - Serdecznie gratuluję tym najlepszym (uczniom - przyp. red). Za moich czasów to się nazywało świadectwo z paskiem i tylko do pięciu można było dojść. Jestem pod wrażeniem - powiedział.

Wakacje dla 5 milionów uczniów

Następnie Mateusz Morawiecki przypomniał dzieciom, by wakacje spędzały bezpiecznie. - Kąpiecie się czasami w jakichś stawach, jeziorach, w morzu, w rzekach, to kąpcie się w miejscach strzeżonych. Jak chodzicie po górach, to chodźcie po szlakach - powiedział.

Wakacje dzisiaj rozpoczyna ok. 5 milionów uczniów, uczących się w 27 tys. szkół.