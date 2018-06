Tadeusz Rydzyk i Antonii Macierewicz rozmawiali na antenie Radia Maryja w programie "Rozmowy niedokończone". Redemptorysta postanowił wykorzystać okazję, że ma takiego gościa i opowiedzieć o tym, co we władzy mu się nie podoba. Okazało się, że całkiem sporo.

W tej rozmowie Rydzyk zdecydowanie dominował, Antoni Macierewicz wydawał się dosyć zaskoczony faktem, że to właśnie z tych ust padają słowa krytyki. Nie potrafił lub nie chciał rzeczowo odnosić się do krytyki rządu.

Tadeusz Rydzyk krytykuje rząd i prezydenta

Rydzyk już na początku zaczął ubolewać nad usunięciem ze stanowiska Jana Szyszki. Byłego szefa Ministerstwa Środowiska nazwał "wybitnym znawcą i dobrym Polakiem". - Z profesorem Szyszką liczyli się Ameryka, Arabia Saudyjska, Rosja - mówił.

"Prezes jest katolik"

Później Tadeusz Rydzyk stwierdził, że cały czas nie zostaje rozwiązany problem aborcji w Polsce. - Prezes jest katolik i rząd, wszyscy chodzą do komunii, a boją się dotknąć tego problemu. Redemptoryście nie podoba się również telewizja publiczna pod rządami Jacka Kurskiego, ponieważ są w niej pokazywani "geje" i "rozwody".

Geje w telewizji i gender na uczelniach

Okazuje się, że Rydzykowi nie pasuje też obecny szef MSZ Jacek Czaputowicz. - Były zastrzeżenia do ministra Waszczykowskiego, ale teraz jest o wiele gorszy. Rydzyk krytykował też Andrzeja Dudę, za jego pytania referendalne, a konkretnie "wprowadzenie Unii Europejskiej jako część polskiej konstytucji". - Głosowałem na pana prezydenta, ale teraz nie wiem, czy będę - powiedział Rydzyk.

Zdaniem Rydzyka jest też problem ze szkolnictwem wyższym, bo na uniwersytetach jest "gender". - Myśmy zaufali, jeślibyście nas zawiedli, to będzie dramat dla Polski - powiedział, a następnie dodał: - Nie zamierzam stać z zawieszonymi rękoma. Żebyście nas nie rozczarowali, nie wprowadzili w takie coś, że tak czy inaczej będziemy musieli na was głosować. Ja jeżeli byłoby nie tak, to nie pójdę na głosowanie