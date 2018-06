Historyczne wysłuchanie Polski w związku z artykułem 7. Wiadomo, jaki będzie miało przebieg

We wtorek 26 czerwca odbędzie się pierwsze w historii UE wysłuchanie państwa w ramach artykułu 7. W środę wieczorem ambasadorowie państw członkowskich ustalili w Brukseli przebieg tego spotkania. Jak podaje TVN24 Polska nie ma ograniczeń co do długości wystąpienia oraz wielkości delegacji.

Wysłuchanie polski w związku z art. 7

Po zabraniu głosu przez Fransa Timmermansa odbędzie się wystąpienie Konrada Szymańskiego, wiceszefa MSZ. RMF FM z kolei podaje, że po jego wystąpieniu pytania zaczną zadawać państwa członkowskie. Każdemu ministrowi przypada jedno pytanie. Podsumowanie wysłuchania przypadnie Bułgarii, która przewodzi w UE.

Według rozgłośni Polska zabiegała o odłożenie wtorkowego wysłuchania. Proponowano, by odbyło się oddzielne posiedzenie Rady Europejskiej w związku z procedurą. Pozostałe kraje w większości nie chciały zmieniać terminu.

Czym jest artykuł 7?

Komisja Europejska w grudniu 2017 r. podjęła decyzję o wdrożeniu art. 7 wobec Polski. Cała procedura może zakończyć się stwierdzeniem przez państwa członkowskie "wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wartości". Procedura artykułu 7 została wdrożona po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej.