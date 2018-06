Paweł Kukiz oburzony tym, ile wydał Adam Andruszkiewicz na paliwo. I przeprasza wyborców

krynolinka godzinę temu Oceniono 24 razy 24

Hofman leciał autem do Madrytu to i Andruszkiewicz potrafi. Siedemset kilometrów wyjeździł. Do pociągu tankował.

I zasada jest taka, gdy czegoś nie spieprzysz to nie będzie potrzeby przepraszać, panie Kukiz.