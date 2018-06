Prezydent złożył życzenia Katarzynie Łaniewskiej. Aktorka o opozycji mówiła: "rozdeptany robak"

Jednym z przyjemnych zajęć prezydenta jest pisanie listów gratulacyjnych czy składanie życzeń z okazji jubileuszy osób ze świata kultury, sztuki czy nauki. Tylko w tym roku prezydent Andrzej Duda składał życzenia m.in. Ryszardowi Bugajskiemu, Jerzemu Skolimowskiemu i Zofii Kucównie. W środę Duda złożył życzenia Katarzynie Łaniewskiej. W liście napisał o "zasługach dla polskiej kultury" i "wspaniałych kreacjach teatralnych, filmowych i telewizyjnych".

Pani drogę artystyczną charakteryzuje różnorodność kreacji, które zyskały uznanie kilku pokoleń Polaków. Pani role kostiumowe, dramatyczne i komediowe są świadectwem wybitnego warsztatu oraz aktorskiego kunsztu. W sposób mistrzowski posługuje się Pani słowem, budując postacie pełne głębi, autentyzmu i wewnętrznej dynamiki

- czytamy na stronie internetowej prezydenta. Duda podziękował Łaniewskiej za "zaangażowanie w podziemną działalność wydawniczą w okresie stanu wojennego, a zwłaszcza za współorganizowanie poruszających koncertów patriotycznych, które w trudnych latach 80. ubiegłego wieku przynosiły nadzieję na lepsze jutro".

Wyróżniająca Panią odwaga w wypowiadaniu własnych poglądów, wsparta aktywną, oddaną postawą, stanowi niezmienne źródło Pani niezależności. Chęć niesienia pomocy innym ludziom objawia się również w Pani działalności społecznej, którą z wielkim szacunkiem postrzegam jako ważne dopełnienie Pani pracy artystycznej

- zakończył życzenia Andrzej Duda.

Katarzyna Łaniewska poza aktorstwem

Katarzyna Łaniewska od lat otwarcie wspiera PiS, bierze udział w marszach związanych z partią, miesięcznicach, zagrała w filmie "Smoleńsk", bywa też komentatorką w przychylnym PiS mediom. W tych ostatnich, a dokładniej w serwisie wPolityce.pl, ukazał się jej komentarz na temat ubiegłorocznych protestom przeciwko zmianom w sądownictwie.

- Totalna opozycja nie ma żadnych argumentów, to tylko słowa, słowa, słowa. Myślę, że to ostatni ruch rozdeptanego robaka, który jeszcze rusza czułkami. To śmieszne, że opierają swoje antidotum na kłamstwie. Wybrany przez naród poseł powinien mieć możliwość zagłosować, kto ma być sędzią - mówiła aktorka. Dodała, że politycy opozycji nie mogą pogodzić się z tym, że stracili władzę, w związku z czym teraz "cały czas przeszkadzają i donoszą na Polskę".