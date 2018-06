Ujawniono oświadczenie majątkowe sędziego Waldemara Żurka, byłego rzecznika KRS

owca888 godzinę temu Oceniono 35 razy 23

No i co, q.rwa, z tego wynika? Jest napisane, co wniosła żona, co odziedziczył i czego mógł się sam dorobić jako facet dojrzały i kiedy? Nie.



Zero, nic nie dojrzałeś od waszej poprzedniej, chybionej kadencj. Pozostałeś zerowym, żałosnym zerem. Gnojkiem.