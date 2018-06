Jan Ardanowski już ministrem rolnictwa. Na początku będzie się musiał zmierzyć z wielką suszą

Na stanowisku zastąpi Krzysztofa Jurgiela, który w poniedziałek podał się do dymisji motywując ją względami osobistymi.

Jan Krzysztof Ardanowski obejmuje gabinet

Jan Krzysztof Ardanowski we wtorkowej rozmowie z IAR zapowiadał, że chce przystąpić do pracy od razu po nominacji. Dziś zadebiutuje na posiedzeniu rządu, a wcześniej chce przejąć resort od ustępującego poprzednika. "Pracy będzie sporo, ale jestem osobą do niej przyzwyczajoną. Wydaje mi się również, że wiem, co doskwiera polskiemu rolnictwu i jakie są główne mankamenty. Jestem także współautorem programu rolnego PiS, z którym szliśmy do wyborów w 2015 roku. Tak że z tego względu pełnienie urzędu będzie dla mnie szczególnym zobowiązaniem" - powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

Mateusz Morawiecki chce przyspieszenia

Na szybkie i efektywne działania resortu liczy szef rządu Mateusz Morawiecki, który skonsultował przed nominacją plan najbliższych zadań dla nowego ministra rolnictwa. Te najbardziej aktualne dotyczą usuwania skutków suszy. "Będziemy proponować programy, by łagodzić objawy tej prawdziwej klęski żywiołowej. Również wiele innych, pozytywnych programów dla rolników chcemy przedstawić w najbliższych tygodniach. Praca ze środowiskami rolniczymi i poprawa życia na wsi to jeden ze strategicznych celów mojego rządu" - podkreślił premier podczas wczorajszej wizyty w Berlinie.

Jan Krzysztof Ardanowski będzie 17. ministrem rolnictwa po 1989 roku. W latach 2005-2006 był podsekretarzem stanu w tym resorcie. Później pracował w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego.