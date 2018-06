Mundial 2018. Mecz Polska-Senegal. Strefa kibica u Andrzeja Dudy. Tak kibicują politycy

Mecz Polska-Senegal skupia całą uwagę. Politycy zgodnie jak nigdy zasiedli do kibicowania biało-czerwonym: przed telewizorami czy w strefach kibica. Aczkolwiek pierwszego meczu reprezentacji na mundialu 2018 niektórzy obejrzeć nie mogą i proszą... o to, by nie spojlerować.

