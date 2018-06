Rzecznik KRS odpowiada zbuntowanym sędziom z Krakowa. Oskarża o szkalowanie Polski

Sędzia Maciej Mitera, rzecznik KRS (Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Rzecznik KRS Maciej Mitera odniósł się do sprawy "zbuntowanych" krakowskich sędziów, którzy poparli niedawno apele, by ustawa o SN trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE. - Pewnych rzeczy raczej nie wynoszę z domu; mówiąc krótko, nie szkaluję swego kraju - mówił.

REKLAMA

O Sądzie Okręgowym w Krakowie stało się ostatnio głośno po tym, jak sędziowie wydali wotum nieufności wobec nominacji Dagmary Pawełczyk-Woickiej na prezesa tego sądu. Natomiast 18 czerwca ci sami sędziowie poparli apele, by sprawą ustawy o Sądzie Najwyższym (3 lipca wchodzi w życie), zajął się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wywiadzie dla "Gazety Polskiej" premier Mateusz Morawiecki mówił m.in. o "zorganizowanej grupie przestępczej", która mogła działać w krakowskim sądzie. Rzecznik KRS krytycznie o działaniach krakowskich sędziów Do sprawy na konferencji prasowej odniósł się rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Maciej Mitera. - Uczestniczyłem w spotkaniu w Lizbonie i to co usłyszałem od kolegów z krajów europejskich nie mieści się po prostu w głowie. Że sędziowie są u nas za poglądy aresztowani, wyrzucani z pracy na bruk, że przewodniczącym KRS jest minister sprawiedliwości - mówił Mitera. Według Mitery takie stanowisko środowiska sędziowskiego to "szkalowanie, mijanie się z prawdą, zniekształcanie obrazu". Maciej Mitera: Nauczono mnie, że nie szkaluję swego kraju Fragment wypowiedzi Mitery cytowała też Polska Agencja Prasowa: Sędziowie powinni wiedzieć, jako legaliści, że jedynym organem stwierdzającym konstytucyjność jest Trybunał Konstytucyjny. (...). Mnie nauczono, że pewnych rzeczy raczej nie wynoszę z domu; mówiąc krótko, nie szkaluję swego kraju Prawdopodobnie w środę 20 czerwca zbierze się zespół KRS, który ma zająć się sytuacją w krakowskim sądzie. Nadchodzi koniec trójpodziału władz. Zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa podporządkują sądy politykom

Jeśli kibicujesz Polsce, te 100 pytań z historii nie sprawi ci problemów 1/100 Józef Piłsudski w 1918 r. objął stanowisko: Prezydenta Polski Naczelnika Państwa