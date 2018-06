Prokurator od sprawy Gawłowskiego zrezygnowała. Onet: "Miała coraz większe wątpliwości"

marywil2012 2 godziny temu Oceniono 56 razy 48

jak już podnoszono: PiS będzie starał się kompromitować partie opozycyjne by zniechęcić wyborców do głosowania na te partie a najchętniej aby pozostali w domu. Twardy elektorat ma zapewnić wygraną. A on nie wątpi nawet gdyby się okazało, że Gawłowskiemu zarzucono przywłaszczenie sobie całego skarbu państwa. Brzmi dobrze, to grunt. To nie ważne, że na Gawłowskiego nic nie ma i nie będzie. Sąd go zwolni z odpowiedzialności bo sprawa jest nadmuchana. Ważne, żeby posiedział w areszcie do najbliższych wyborów. Potem coś nowego się wymyśli. Ważny jest odbiór medialny. No i teraz pytanie. Czy to czegoś nam nie przypomina? Sprawy Blidy? Postępowań w PRL? W krajach o rządach autorytarnych? Turcji? Czy można tak na dłuższą metę rządzić? Raczej tak? Bo przecież wyborcy lubią sensacje. Pytanie czy pozwolimy tym burakom pisowskim dalej rządzić?