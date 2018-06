Patryk Jaki zalicza "geograficzną" wpadkę. Poszło o Dunajec w Budapeszcie

lisstom pół godziny temu Oceniono 7 razy 7

Nie było żadnej wpadki, po co ten rwetes i krzyk?

Polityk Jaki, skądinąd poseł na Sejm Rzeczypospolitej, ważna postać obozu rządzącego w Polsce, jest najzwyczajniej w świecie niedouczony.

To nieuk, chociaż zdolny nieuk, coś jak Dyzma.

Czyta, ale nie rozumie, słyszy, ale nie zapamiętuje, ma mętlik w głowie.

Ale ponieważ "ma gadane", w dyspucie publicznej prędzej on zakrzyczy, niż jego zakrzyczą,

więc braki w jego edukacji dają się ukryć.



Zresztą część społeczeństwa, ta licząca złotówki przed wypłatą, wychowana na serialach telewizyjnych i wiecznie krzywdzona przez zły los, wcale nie lubi wszystko wiedzących profesorów i doktorów.

A tu poseł Jaki okazuje się "swoim chłopem": przyznaje się do błędu (w końcu jaka to różnica - Dunaj czy Dunajec, Monako czy Maroko...) i jeszcze potwierdza, że nie jest "alfom i omegom".

I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że tacy ludzie pchają się do najwyższych stanowisk w państwie.



Pisanie bez błędów ortograficznych oraz interpunkcyjnych nie jest gwarancją, że kandydat nadaje się na państwowy urząd, ale pisanie z błędami powinno raczej dyskwalifikować już na starcie.