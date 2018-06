Brutalna napaść na Lubelszczyźnie. Młodzi ludzie grozili, pobili i gwałcili chłopaka

Do zdarzenia doszło w miejscowości w powiecie włodawskim. Prokuratura postawiła zarzuty czterem osobom, jednak ze względu na charakter sprawy nie zdradza wielu szczegółów - podaje "Dziennik Wschodni".

Gazeta nieoficjalnie podaje, że sprawcy wyciągnęli ofiarę z auta, pobili, po czym zabrali do lasu. Tam kontynuowali znęcanie się. Mieli obezwładnić młodego chłopaka i zgwałcić go kijem bejsbolowym oraz kluczem do kół. Grozili mu też, by nie informował o sprawie policji. Ofiara trafiła do szpitala.

Policji udało się zatrzymać podejrzanych. To 19-letni Damian O., 20-letni Rafał K., 23-letni Mateusz J. oraz 18-letnia Greta P. Prokuratura zarzuca im m.in. bezprawne pozbawienie wolności z udręczeniem, pobicie, doprowadzenie do tzw. innej czynności seksualnej i wywieranie wpływu na świadka.

Sąd zgodził się na aresztowanie podejrzanych na trzy miesiące. Śledczy wciąż zabezpieczają ślady i przesłuchują świadków. Za postawione zarzuty grozi do 12 lat więzienia.