Roman Giertych dla Gazeta.pl: Patryk Jaki naruszył dobra Donalda Tuska w sposób rażący i oczywisty

pan.szklanka 27 minut temu Oceniono 14 razy 10

Jeżeli ten gość nie poczuwa się do odpowiedzialności za podwładnego, choć ma ich na razie kilku, to może lepiej nie dawać mu we władanie dużego miasta. Zbuduje most wzdłuż rzeki, bo mu ktoś krzywo rysunek pokaże i co? Przeprosi i wpłaci 300zł na Caritas?