Wybory samorządowe 2018. PO rusza z akcją Wolontariusze Wolnych Wyborów

Wolontariusze Wolnych Wyborów to nowy pomysł posłów Platformy Obywatelskiej. Ich zdaniem zaplanowane na jesień wybory samorządowe mogą być fałszowane – wszystko z powodu nowej ordynacji wyborczej.

Wybory samorządowe 2018. Posłowie PO ostrzegają przed możliwością fałszerstwa Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

PO chce przypilnować wyborów samorządowych 2018

- Jeszcze tak skomplikowanej ordynacji nie było jak teraz. Dwie komisje - jedna zbiera, druga liczy. Wszystko po to, żeby zagmatwać. Uważamy, że te wybory mogą być sfałszowane i dlatego zrobimy wszystko, by wraz z obywatelami, przy pełnej mobilizacji struktur Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Koalicji Obywatelskiej i innych struktur samorządowych, tych wyborów po prostu dobrze przypilnować. Te wybory muszą być uczciwe - mówił w czasie konferencji prasowej w Sejmie powiedział poseł PO, Andrzej Halicki.

Wolontariusze Wolnych Wyborów - kim będą?

W czasie trwania konferencji przedstawiciele PO przekazali informację o tym, że środkiem zaradczym, mającym zatrzymać ewentualne fałszerstwa jest akcja Wolontariusze Wolnych Wyborów. Mają ją współtworzyć właśnie wolontariusze oraz mężowie zaufania, którzy będą zasiadać w obwodowych komisjach wyborczych. Do współpracy zaproszono przede wszystkim lokalne stowarzyszenia, które chcą odegrać ważną rolę w kontroli uczciwości podczas wyborów samorządowych w 2018 roku.

Wolontariusze Wolnych Wyborów mają stać na straży uczciwości podczas wyborów samorządowych 2018 Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

Wybory samorządowe 2018. Okazja do naruszeń

Politycy z Platformy Obywatelskiej i pozostałych ugrupowań opozycyjnych podkreślają, że jednym z największych zagrożeń dla wiarygodności wyników wyborów jest zmiana dotycząca rozstrzygania, który głos jest ważny, a który nie. Do tej pory przyzwyczajeni byliśmy do zasady jednego krzyżyka. W czasie wyborów samorządowych 2018 obowiązywać już będzie nowa definicja znaku "x". Jako x traktowane są teraz co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.

