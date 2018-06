Jan Filip Libicki odchodzi z PO. "Gest solidarności wobec wyrzuconych posłów"

Jan Filip Libicki zrezygnował z członkostwa w Platformie Obywatelskiej - podaje Polska Agencja Prasowa. Senator przystąpił do partii w 2012 r.

Rzecznik PO Jan Grabiec poproszony przez nas o komentarz nie wiedział o odejściu Libickiego z ugrupowania.

Senator tłumaczy, że to gest solidarności wobec byłych posłów PO Joanny Fabisiak, Marka Biernackiego i Jacka Tomczaka. Władze partii zdecydowały w styczniu o ich wykluczeniu po tym, jak zagłosowali za projektem "Zatrzymaj Aborcję" oraz przeciwko projektowi "Ratujmy Kobiety".

Jak mówił Libicki w TVP Info, to jego indywidualna decyzja, a nie "ruch przeciwko PO" i "wyraz szerszego zjawiska". - Czekałem dłuższy czas, minęło 5 miesięcy. Nic się w tej sprawie nie wydarzyło. Jest mi bardzo przykro - komentował kwestię wyrzucenia trzech posłów partii.

Jan Filip Libicki. Kariera polityczna

W 1989 r. Jan Filip Libicki wstąpił do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, po 12 latach do Przymierza Prawicy, a rok później do Prawa i Sprawiedliwości.

W 2005 r. został posłem z ramienia PiS, w 2007 r. nie dostał się do Sejmu. Ponownie uzyskał mandat w 2008 r., kiedy zastąpił Zytę Gilowską. W 2009 r. odszedł z partii i przystąpił do koła Polska Plus. W 2010 r. dołączył do klubu Polska Jest Najważniejsza.

W 2011 r. wstąpił do klubu parlamentarnego PO, w tym samym roku został senatorem tej partii. Członkiem PO został rok później. W ostatnich wyborach parlamentarnych ponownie uzyskał mandat senatora.