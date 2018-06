Patryk Jaki. Zdjęcie na jego profilu oburzyło użytkowników

progus godzinę temu Oceniono 25 razy 21

Jak to jest, że gdy Jaki, Kurski, Pawłowicz się odezwą, to wydaje mi się, że to szczyt chamstwa a zaraz potem się okazuje, że dla niech to żaden szczyt. Swoją drogo, co to za tłumaczenie, jak dzieciaczka z podstawówki "pse pani, to nie ja, to redaktor". Czyj jest profil, Jakiego, czy redaktora? Kto w związku z tym ponosi odpowiedzialność Jaki, czy redaktor?