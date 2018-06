Andrzej Duda ma powody do obaw. W nowym sondażu większość głosów na nie. "Klęska idzie"

marywil2012 godzinę temu Oceniono 36 razy 32

No cóż. Kukiełka prezesa się sprała i prezesowi już nie będzie potrzebna. SYgnał do włąsnego elektoratu pis został już wcześniej wysłany, że on już nie jest fajny. Prezes wymieni go jak wymienił Beatę. Bo taki ma styl rządzenia. Potrzeba teraz prezesowej nowej, równie bezmyślnej ale sprawniej wykonującej polecenia prezesa. Może Patryk Jaki? Idealny prezydent dla pszenno-buraczanej republiki pisowskiej.