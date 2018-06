Frans Timmermans w Polsce, lider PO mówi o PiS. "Ich polityka służy Putinowi"

antoszek22 3 godziny temu Oceniono 14 razy 4

Opozycja powinna wystąpić do TK o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta i przekazaniu jego obowiązków marszałkowi Sejmu za to , że prezydent złamał swoją ustawę o trybunale z Dz.U. 2015 poz 1928 i potwierdził nieprawde na podstawie sfałszowanych przez marszałka Sejmu uchwał o wyborze Przyłebskiej i Muszyńskiego na sedziów TK a Przyłebskiej dodatkowo na prezesa TK w 2016 .



Potem wystąpić do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu prokuratorowi Ziobro , który brakiem swojej obecnosci na posiedzeniu TK moze w nieskończonosc przewlekac rozpatrywanie wniosku o przeszkodzie w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta a który osobiscie głosował za sfałszowanymi przez marszałka Sejmu , uchwałami Przyłebskiej i Muszyńskiego prezesów TK .



A następnie wystąpić do prokuratora Ziobro by w końcu zaczał ścigać prokuratora Ziobro za bezczynnosc w ściganiu łamania konstytucji.



By udowodnić, że mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą.