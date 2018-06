Marek Suski o sporze z KE: Kiedyś Niemcy uczyli nas demokracji komorami gazowymi

szaja25 pół godziny temu Oceniono 29 razy 19

Wróć do szkoły nieuku. Jakim trzeba być cynicznym półgłówkiem, żeby komory gazowe porównywać do nauki demokracji, konia z rzędem temu kto znajdzie w Pisie głupszego od Suskiego. Zbiorowisko nieuków, miernot i złodziei dorwało się do władzy i rości sobie prawo do decydowania o losach zwykłych ludzi.