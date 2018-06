Andrzej Duda we wtorek ogłosił propozycje pytań referendalnych. 15 zagadnień, na które miałoby się wypowiedzieć społeczeństwo nie zyskało wielu zwolenników. Ostatnio propozycję prezydenta krytykowała nawet Zofia Romaszewska, jego własna doradczyni.

Temat pytań referendalnych rozgrzał także gości programu "Kawa na ławę" w TVN24. Prowadzący zapytał polityków obecnych w studiu o ich stosunek do 15 pytań Andrzeja Dudy.

"Pytania są głupie"

Politycy byli zgodni co do jednego: propozycje pytań na referendum nie są trafione.

- Referendum nie powinno się odbyć, bo pytania są głupie - stwierdził Ryszard Petru. Na jego opinie zareagował Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski. - Tak proszę nie mówić o propozycjach prezydenta, przez szacunek choćby - zaoponował poseł, ale sam wcale nie palił się do bronienia propozycji prezydenta. Stwierdził, że "nie należy żartować z inicjatywy" Andrzeja Dudy, ale przyznał też, że referendum jest obarczone ryzykiem. Może zakończyć się, jak powiedział Cymański, "wojną polsko-polską"

Później ponownie głos zabrał Ryszard Petru i znowu powiedział, że pytania są "głupie". - Głupie pytania. Niektóre są absurdalne i niepoważne, ta inicjatywa nic nie wniesie. Prezydent się kompromituje - stwierdził.

- Jest to kompletne nieporozumienie, bo, po pierwsze, to referendum konstytucyjne proponuje prezydent, który niestety kilka razy złamał konstytucję - powiedział Eugeniusz Kłopotek z PSL. - Druga moja wątpliwość... Takie rybki, w postaci tego, czy 500 plus wpisać na stałe do konstytucji, to jest po prostu chore - dodał poseł PSL.

Po Kłopotku pytania zrecenzował Paweł Kukiz. - Te pytania to jest kpina z instytucji referendum, kpina z obywateli i z urzędu prezydenta. Wpisanie 500 złotych do konstytucji?

Gdy Kukiz wygłaszał swoją opinię, znowu odezwał się Petru, który po raz kolejny powiedział, że pytania są głupie.

Włodzimierz Czarzasty: Prezydentowi należy się Trybunał Stanu

Według Adama Szejnfelda z PO prezydent "idzie na bicie rekordów Guinnessa". - Pierwszy rekord guinnessa to będzie najbardziej niechciane referendum na świecie - stwierdził polityk.

Na końcu głos zabrał Włodzimierz Czarzasty, lider SLD. - Prezydentowi, który łamie konstytucję, należy się Trybunał Stanu, a nie należy się zmiana konstytucji - skwitował Czarzasty.