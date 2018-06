Liroy na festiwal, Suski do Chin, Paluch na otwarcie ul. Kaczyńskiej. 4 mln na wyjazdy posłów

demaskator55 pół godziny temu Oceniono 5 razy 1

Och odezwał się kretynek

Co na imię mu hotinek

Za tępawe swoje treści

Która pusta główka mieści

Notorycznie go banują

Naziolków nie akceptują?

U Strasburga podaj wszystkich

Nawet tych nie oczywistych

Przecież każdy kto nie z PiSem

Nawet ten z ich długopisem

To jest zdrajca Polski wielki

Który pobiera rubelki

Wszędzie Żydzi, komuniści

Niech tą Polskę PiS wyczyści

I zostaną sami wierni

Prezesowi łatwowierni

Jak hotinek patriota

Czasem jako nino.rota